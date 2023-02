Saldo da dívida directa do Estado cai 3% para 278 mil ME

O saldo da dívida direta do Estado diminuiu 3% em janeiro face a dezembro, para 278.531 milhões de euros, anunciou hoje o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

"Em 31 de janeiro de 2023, o saldo da dívida direta do Estado cifrou-se em 278.531 milhões [de euros], diminuindo 3,0% face a dezembro de 2022", indica a instituição, no boletim mensal divulgado hoje.

O IGCP explica que esta variação resultou sobretudo da diminuição do saldo dos Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo (CEDIC) em 12.965 milhões de euros.

De acordo com o boletim, o saldo de Bilhetes do Tesouro (BT) diminuiu 697 milhões de euros e o dos Certificados do Tesouro (CT) em 631 milhões de euros.

Contudo, estas reduções foram parcialmente compensadas pelo aumento do saldo de Obrigações do Tesouro (OT) em 3.000 milhões de euros.

"Adicionalmente, o 'stock' de dívida reduziu em 44 milhões de euros, pelo efeito decorrente das flutuações cambiais dos instrumentos de dívida denominados em moeda não euro, avaliados ao câmbio do último dia de janeiro", indica.

A agência explica ainda que, "incorporando o efeito cambial favorável da cobertura de derivados, correspondente ao valor nocional [indica quanto dinheiro é controlado pela posição de um determinado instrumento financeiro] dos 'swaps' de cobertura de capital, que ascendeu a 583 milhões de euros em janeiro, o valor total da dívida após cobertura cambial situou-se em 277.948 milhões de euros, diminuindo 2,9% face ao mês precedente".