Acidente na via rápida causa enorme congestionamento

Um acidente ocorrido na via rápida está a causar um enorme congestionamento a partir do km 23 ao km 18.6, no sentido Machico - Ribeira Brava, no sublanço Cancela-Caniço.

Foto Via Litoral

Apesar de não se saber as causas do acidente para já, a verdade é que a dupla fila de trânsito estende-se por cerca de seis quilómetros .

Além de ter em atenção esta zona 'vermelha' no trânsito, nesta manhã de segunda-feira, 27 de Fevereiro, o centro do Funchal também não se encontra muito melhor.

É necessário, e como habitual, atenção na Rua 5 de Outubro, Mercado dos Lavradores e Avenida do Mar.

Seja prudente, conduza com precaução.