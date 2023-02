20 alunos da 'Francisco Franco' participaram em sessão 'Euroscola' em Estrasburgo

Acompanhados por dois professores, 20 alunos da Escola Secundária Francisco Franco participaram, recentemente, numa sessão 'Euroscola' em Estrasburgo.

A sessão contou com 600 alunos de diversos estados-membros e teve como convidado o Reino Unido.

Na qualidade de Embaixadores Júnior do Programa EPAS - Escola Embaixadora do Parlamento Europeu/ESFF - os alunos usufruíram presencialmente da oportunidade de debater, interagir e contactar com questões europeias reais.

A sessão começou com as boas-vindas proferidas, à distância pela presidente do Parlamento Europeu , Roberta Metsola, onde foi destacada a importância dos jovens no projecto europeu. “Falamos várias línguas, temos pontos de vista diferentes, culturas, tradições, capacidades, mas, é isso que nos torna europeus. São as nossas diferenças que nos tornam mais fortes", disse.

Seguiram-se os trabalhos do 'Laboratório de Inovação' - um espaço temático de apresentação de políticas, debate e de “perguntas e respostas”, subordinado ao tema 'Pacto Ecológico Europeu'. Tendo como oradores a directora-geral para os serviços de pesquisa da 'Acção Clima' do Parlamento Europeu e um dos vice-presidentes do Parlamento, as múltiplas questões colocadas pelos “jovens euro parlamentares” esgotaram, rapidamente, o tempo disponível.

O workshop da tarde pôs em prática o exercício da democracia parlamentar: a discussão e debate de uma proposta do Parlamento Europeu 'Poluição Zero - metas para 2030'. A primeira parte dos trabalhos foi desenvolvida em plenário apenas pelos alunos enquanto os professores participaram num workshop em paralelo, voltando ao plenário para assistir ao debate final e votação da proposta.

Escolhidos aleatoriamente para as posições “a favor”; “contra”; “intermédia” e, “indecisos”, os alunos defenderam acerrimamente as posições assumidas e as emendas propostas pelos diversos quadrantes num verdadeiro exercício de participação no 'Processo Legislativo Europeu'. Posição consubstanciada na intervenção, perante o hemiciclo, de uma das alunas da Francisco Franco, ao afirmar: “Vivemos da natureza, por isso é muito importante desenvolver políticas europeias de protecção. “

Aluna da ESFF a discursar, Foto Escola Secundária Francisco Franco

Durante a deslocação, os alunos e docentes da Francisco Franco tiveram, ainda, a oportunidade de visitar os monumentos icónicos de Paris, usufruir de uma experiência de percurso em TGV (um meio de transporte com emissão de CO2, por passageiro e por Km, 65 vezes menor do que o avião) e conhecer as vertentes cultural, histórica e europeia de Estrasburgo.