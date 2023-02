'Machico Cup' volta nos dias 17, 18, 24 e 25 de Junho com cerca de 800 atletas

O Torneio de Futebol Jovem 'Machico Cup' está de volta nos dias 17, 18, 24 e 25 de Junho, numa organização da Associação Desportiva de Machico em parceria com a Câmara Municipal de Machico. Os jogos vão decorrer no Campo Futebol Tristão Vaz e no Estádio de Machico.

"Depois do retomar do Torneio no ano passado, após dois anos de paragem devido à pandemia, a edição deste ano irá trazer novidades com a presença de equipas internacionais, nacionais e regionais, que a seu tempo serão dadas a conhecer, estando previsto mais de 800 atletas, sendo o maior Torneio realizado no Concelho e um dos maiores da região, albergando novamente os escalões de sub6 a sub13.", refere a organização.

O objectivo do torneio, para além da componente desportiva, é proporcionar a todos os jovens dos vários clubes um intercâmbio desportivo, social e cultural, encerrando assim em festa mais uma época da Escola de Futebol MeuXico.