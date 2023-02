Mulher agride cão no Estreito de Câmara de Lobos

Por volta das 11h30 deste sábado, 25 de Fevereiro, uma mulher de 70 anos agrediu, alegadamente sem qualquer motivo, com um pontapé um cão que se encontrava nas imediações do Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos. O animal ripostou com uma dentada no pé da agressora para se defender.

No local esteve uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos que socorreu a mulher, realizando o seu transporte até ao centro de saúde.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve no local para tomar conta da ocorrência.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, o animal é "pacífico e não faz mal a ninguém". O canídeo ficou com um problema numa pata devido à agressão.

Inicialmente o animal iria ser levado para a SPAD para receber tratamento, mas por ser de grande porte e a corporação não ter uma transportadora grande o suficiente, o cão continua no mesmo local.

Ao que foi possível aferir, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos será informada da situação na próxima segunda-feira.