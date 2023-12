Bombeiros socorrem estrangeira vítima de queda no Cabo Girão

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados para socorrer uma cidadã de nacionalidade alemã que caiu ao início da tarde deste domingo, 31 de Dezembro, no Miradouro do Cabo Girão.

O alerta foi dado pelas 14h30, tendo sido mobilizados três elementos da corporação apoiados por uma ambulância.

A vítima, uma mulher na casa dos 50 anos, foi imobilizada e transportada às urgências do Hospital Central do Funchal por suspeita de fractura nos dois membros inferiores e no membro superior direito.

Trata-se de uma dos milhares de turistas que chegaram à Madeira a bordo de um cruzeiro para a passagem de ano.