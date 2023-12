Bombeiros ainda de prevenção na Ribeira Brava

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol continuam de prevenção no incêndio que deflagrou ontem à tarde no Campanário, mais precisamente em zona inacessível no Lugar da Serra.

Ontem as chamas estavam a consumir mato e assim continuou durante a noite e esta manhã continua uma equipa atenta ao desenrolar do fogo.