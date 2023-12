Navios começam a tomar posição no Funchal para a Passagem de Ano

Os navios ‘Queen Victoria, ‘Mein Schiff 1’ ‘Arcadia’ e ‘Borealis’ já se encontram no porto do Funchal ou ao largo, onde irão permanecer para assistir ao grande espectáulo de Passagem de Ano. Alguns passageiros já desembarcaram a bordo de balsas, nomeadamente do ‘Mein Schiff 1’, para que possam conhecer a ilha enquanto o navio aguarda ao largo.

Está ainda prestes a chegar o ‘Spirit of Adventure’, que permanecerá no cais Norte, junto à Praça CR7 para assistir ao grande espectáculo de fogo-de-artifício.

O ‘Marella Explorer’ chega apenas mais tarde, cerca das 17 horas, bem como o ‘AIDAcosma’, que só se espera que chegue ao largo da Madeira pelas 22 horas, onde vai permanecer até ao final do espectáculo pirotécnico. Por volta da mesma hora deve ainda chegar o ‘Mein Schiff 3’.