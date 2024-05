Centro de Processamento da GESBA no Funchal recebeu visita pascal

O Centro de Processamento de Santa Rita da Gesba - Empresa De Gestão do Sector da Banana recebeu esta quarta-feira, 15 de Maio, uma visita pascal.

A tradição que sempre existiu nas instalações da Ponta do Sol nunca tinha passado pelo espaço do Funchal, acontecendo precisamente no primeiro ano de actividade da infra-estrutura localizada em São Martinho.

A típica visita do 'Espírito Santo', como é conhecida na Madeira, foi presidida pelo padre Marco Abreu e contou com a presença dos funcionários, bem como dos responsáveis da GESBA, Aurélia Sena e Nuno Barros, acompanhados pela secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes.