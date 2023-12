Mulher morre a bordo de avião que passava ao largo da Madeira

Uma mulher morreu hoje a bordo de um avião que passava ao largo do arquipélago da Madeira no momento em que viajava desde a ilha de Tenerife (Canárias) para Glasgow (Escócia).

A passageira, cuja idade ainda não foi possível apurar, foi vítima de doença súbita - paragem cardiorrespiratória em pleno voo - o que obrigou o comandante da aeronave a se desviar da rota original e a aterrar de emergência em Santa Cruz.

A ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz ainda se encontra no Aeroporto., Foto Andreia Dias Ferro

Com base nos dados disponibilizados pelo FlightRadar, o voo operado pela TUI descolou pelas 17h30 do Aeroporto de Tenerife Sur e aproximadamente uma hora depois, pelas 18h20, foram iniciados os procedimentos para a urgente mudança de direcção. Em pouco menos de 20 minutos, o avião acabou por aterrar no Aeroporto da Madeira.

Já em Santa Catarina, e apesar dos esforços dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e da EMIR, não foi possível reverter a situação.

Entretanto, estima-se que o avião retome o trajecto para Glasgow pelas 20h55.