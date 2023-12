Colisão deixa carro em ‘contramão’

Foi mais o aparato que as consequências. Uma colisão envolvendo duas viaturas fez com que um dos automóveis envolvidos no ‘toque’ tivesse rodopiado e ficado em posição contrária ao sentido de marcha na Rua 31 de Janeiro – sentido único -, no Funchal.

O acidente matinal não terá provocado feridos – bombeiros não foram accionados a prestar socorro – mas gerou constrangimentos no trânsito e muita curiosidade dos transeuntes na concorrida artéria de saída do centro da cidade.

A PSP tomou conta da ocorrência.