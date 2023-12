Queda de avioneta causa cinco mortos no estado de São Paulo no Brasil

A queda de uma avioneta numa zona residencial de Jaboticabal, no interior do estado de São Paulo, no Brasil, causou hoje a morte a cinco pessoas, entre as quais uma criança, divulgaram as autoridades brasileiras.

De acordo com a agência Efe, que cita os bombeiros brasileiros, o acidente da aeronave do tipo monomotor teve lugar numa avenida de Jaboticabal, pelas 09:00 locais (12:00 em Lisboa).

O aparelho, fabricado em 2012 e com a documentação legal em dia, caiu do céu e, após bater no solo, incendiou-se, indicou à Efe fonte dos bombeiros.

As autoridades brasileiras encontraram as cinco vítimas mortais carbonizadas, segundo a agência de notícias espanhola.

A polícia também foi chamada ao local para apurar as causas do acidente, apontando a investigação preliminar que o número de passageiros superava a capacidade máxima permitida para aquele modelo da avioneta.

Jaboticabal está a cerca de 350 quilómetros de São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil e capital do estado homónimo.