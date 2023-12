Fogo em anexo de residência mobilizou bombeiros esta madrugada

Foi por volta das 2h20 que surgiu o alerta para um incêndio no anexo de uma habitação, na Rua Silvestre Quintino de Freitas, no alto da Pena, no Funchal.

Ao que tudo indica, a origem do incêndio poderá ter sido uma vela. Quando os Bombeiros Voluntários Madeirenses chegaram ao local já o proprietário da casa estava a combater as chamas com recurso a uma mangueira.

Não houve feridos a registar.