Madeira em contagem decrescente para o Fim do Ano

A Região Autónoma da Madeira está em contagem decrescente para o espectáculo mais aguardado do momento, o fogo-de-artifício a ser lançado na noite deste domingo, 31 de Dezembro.

Ao todo, a festa da passagem de ano na Madeira terá 28 minutos, 20 de despedida de 2023 e 8 de boas-vindas ao novo ano. Garantidas estão todas as condições para que não falte animação, cor, luz e, claro, pirotecnia.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, este ano, a festa começa ainda antes da meia-noite, às 23h40, com um grande espectáculo concentrado no Cais 8, na Praça do Povo do Funchal, em forma de contagem decrescente.

O espectáculo pirotécnico propriamente dito arranca, como habitual, às 00 horas no Ano Novo, no total serão disparadas 97.500 peças pirotécnicas a partir de 57 pontos da capital madeirense e dois da ‘Ilha Dourada’. O fogo-de-artifício terá oito minutos, os 40 segundos finais prometem ser verdadeiramente apoteóticos.

Ao todo serão utilizados 20.222 quilos de material explosivo para materializar um projecto denominado ‘Madeira, Ex-líbris do Atlântico’ a cargo da Macedo’s Pirotecnia, empresa privada que pela vigésima vez estará a cargo do evento de Fim de Ano da Madeira.

Outros eventos que marcam a agenda regional neste que é o tricentésimo sexagésimo quinto e último dia do ano de 2023:

- 17 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa na Missa e Te Deum presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na Sé do Funchal;

- Das 20 às 3 horas - A Câmara Municipal do Funchal promove uma festa gratuita de passagem de ano no Parque de Santa Catarina.

Principais acontecimentos registados a 31 de Dezembro, último dia do ano:

1879 - O inventor norte-americano Thomas A.Edison, apresenta a lâmpada eléctrica, no Parque Menlo, em Nova Jérsia;

1929 - É aprovada a pauta aduaneira de carácter proteccionista do mercado português;

1946 - A II Guerra Mundial é dada por terminada, oficialmente, pelo Presidente norte-americano, Harry S. Truman;

1948 - Cessa a circulação das moedas de meio tostão, cinco centavos, em Portugal;

1951 - Termina a vigência do Plano Marshall. Os projectos deverão concluir-se até 1961;

1953 - A Índia restringe a circulação de pessoas e bens entre Goa e o exterior;

1956 - Contestação académica em Lisboa, Porto e Coimbra ao Decreto-Lei 40.900, de 12 de Dezembro, que restringe a acção das associações de estudantes;

1961 - Golpe de Beja contra a ditadura do Estado Novo. Humberto Delgado entrara clandestinamente em Portugal para comandar a revolta.

1961 - Expira o Plano Marshall, de apoio à reconstrução da Europa após a II Guerra Mundial, depois de investimentos no valor de 12 mil milhões de dólares;

1964 - O Presidente da Indonésia, Sukarno, ameaça abandonar as Nações Unidas, caso se verifique a entrada da Malásia para o Conselho de Segurança;

1968 - O Conselho de Segurança da ONU censura Israel pelo ataque aos aviões árabes, estacionados no aeroporto de Beirute;

1972 - O governador militar de Moçambique Kaúlza de Arriaga, manda arquivar o inquérito sobre o massacre de Wiriyamu, ocorrido no dia 16;

1974 - Portugal e a Índia assinam o acordo que reconhece a soberania de Nova Deli nos territórios sob administração portuguesa até 1961;

1974 - A Venezuela nacionaliza a indústria do ferro, a segunda mais importante do país;

1975 - O Governo português aprova o aproveitamento para fins múltiplos do Alqueva e estabelece medidas respeitantes à poupança de energia;

1983 - Dois mortos e 34 feridos na estação Saint-Charles de Marselha (sul), na explosão de uma bomba colocada perto dos cacifos automáticos. Alguns minutos antes, uma outra explosão causa três mortos e três feridos a bordo do TGV Marselha-Paris, na zona de Tain-l'Hermitage (sul). Estes dois atentados são reivindicados pela "Organização da luta armada árabe";

1985 - Portugal e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento acordam o financiamento dos projectos de desenvolvimento rural de Trás-os-Montes e de diversificação de fontes de energia;

1987 - Posse de Robert Mugabe, primeiro Presidente do Zimbabué;

1993 - Portugal e Israel assinam o acordo que prevê a abolição de vistos de entrada nos dois países;

2001 - Último dia de circulação das 12 moedas, que foram símbolos de nacionais de soberania e independência na União Europeia que dão lugar ao Euro;

2003 - Israel aprova o plano de duplicação de colonatos no planalto de Golan;

2004 - Incêndio numa discoteca de Buenos Aires, na Argentina, causa a morte a 175 pessoas;

2005 - Arranca o Rali Lisboa-Dacar, 28.ª edição da prova de todo-o-terreno, com partida de Portugal, pela primeira vez;

2006 - Rússia e a Bielorrússia assinam um acordo sobre o fornecimento de gás russo à antiga república soviética para 2007;

2019 - Covid-19: A Comissão Nacional de Saúde da China, informa sobre mais de duas dezenas de casos de pneumonia de origem desconhecida detectados na cidade chinesa de Wuhan, na província de Hubei;

