Ronaldo de malas feitas para passar aniversário da mãe e fim-de-ano na Madeira

Cristiano Ronaldo vem à Madeira celebrar o aniversário da mãe e a passagem de ano. Precisamente um ano depois de ter sido oficializado pelos sauditas do Al Nassr, o craque madeirense está de regresso à Região, sabe o DIÁRIO. Dona Dolores celebra 69 anos no último dia do ano, a 31 de Dezembro, e faz questão de ter por perto os filhos: Ronaldo, Elma, Katia, e Hugo.

Cristiano Ronaldo tem jogo da Liga Saudita no sábado, 30 de Dezembro, a partir das 18 horas (hora da Madeira), mais três horas na Arábia Saudita. Depois parte com a Georgina Rodríguez e os filhos (Cristiano Jr., os gémeos Eva e Mateo, Alana Martina e Bella) rumo à Madeira, viagem que vai decorrer durante a noite a bordo de jacto particular.

Com efeito, o madeirense é esperado às primeiras horas da manhã de domingo, 31 de Dezembro, no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, rumando daí ao Funchal. O dia será, pois, de festa. Por um lado para celebrar o aniversário da mãe, Dona Dolores, além da preparação da noite mais longa do ano na Madeira, o virar da página do calendário de Dezembro de 2023 para Janeiro de 2024.

Longa paragem na competição

Há, nas próximas semanas, uma longa paragem no campeonato saudita e competições internacionais asiáticas de clubes, em virtude da prova destinada às selecções da Ásia. Assim, o Al Nassr já tem um estágio agendado para a China, partindo para aquele país a 19 de janeiro e tendo agendados dois jogos particulares, diante do Shanghai Shenhua, a 2, e o Zhejiang Professional FC, a 28.

A equipa saudita participa no Glory Soccer Tour e receberá um valor a rondar os 12 milhões de euros, de acordo com a imprensa internacional.

A paragem nas competições de clubes deve-se à realização da Taça da Ásia, de seleções, a realizar no Qatar, entre 12 de Janeiro e 12 de Fevereiro.