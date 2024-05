IASAÚDE lança vídeo promocional dos programas de apoio

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) registou 1.350 novos beneficiários entre Janeiro e Março deste ano, ao abrigo dos cinco programas de saúde implementados pelo Governo Regional da Madeira que beneficiam os utentes do SRS-Madeira e dos subsistemas de saúde (ADSE, SAD-PSP, SAD-GNR e SAD-ADM).

Com o objectivo de abranger ainda mais residentes nos pagamentos directos em saúde, o IASAÚDE lançou um vídeo promocional nas diferentes plataformas institucionais esta quarta-feira, 15 de Maio, para dar a conhecer os apoios disponíveis.

Destinado às mulheres da RAM em fase de preconceção, gravidez e amamentação existe o Programa para a Promoção de uma Gestação Saudável, que consiste no reembolso total das despesas relacionadas com a aquisição de suplementos, como o ácido fólico e o iodeto de potássio.

Já para o recém-nascido, as famílias da Região podem ser beneficiadas com o Cartão Kit Bebé, que visa a comparticipação na aquisição de produtos de saúde e bem-estar, medicamentos de uso pediátrico e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, em todas as farmácias da RAM, até atingir o plafond de 600€.

Na área da oftalmologia, o Programa '+Visão', destinado aos seniores e às crianças e jovens da Região, auxilia através de uma comparticipação imediata no valor de 150€ para a aquisição de óculos com graduação (aros e lentes graduadas) nas óticas aderentes da RAM.

Mais recentemente implementado, o Programa '+Sorriso' possibilita a comparticipação imediata de aparelhos fixos e/ou removíveis às crianças e jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos, em clínicas dentárias da RAM aderentes ao programa.

Também no âmbito das despesas com consultas médicas, o Instituto disponibiliza aos beneficiários do Serviço Regional de Saúde o Cartão de Reembolso Especial que permite um reembolso adicional. A comparticipação é fixada de acordo com o escalão atribuído.