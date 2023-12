Orquestra Clássica da Madeira em concerto no 'Baltazar Dias' no primeiro do ano

A Orquestra Clássica da Madeira dá as boas-vindas ao Ano de 2024 com o seu tradicional Concerto de Ano Novo ao som das populares valsas e polcas. O espectáculo com o poio da Câmara Municipal do Funchal terá lugar no primeiro de Janeiro de 2024, no Teatro Municipal Baltazar Dias, às 17 e às 20 horas. A lotação está esgotada desde o início do mês de Dezembro.

Com uma formação sinfónica, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se sob a direcção do maestro convidado Gianluca Marcianò e com a voz da soprano Manon De Andreis.

No repertório do concerto constam as célebres obras do Séc. XIX da dinastia Strauss e de Franz von Suppè, composições maiores da época, habitualmente interpretadas em festas e bailes e, ainda, algumas arias de Gaetano Donizetti e mais algumas surpresas que de certeza serão do agrado do público.

A soprano Manon De Andreis, que irá actuar pela primeira vez em Portugal e com a Orquestra Clássica da Madeira, tem vindo a participar e organizar numerosos concertos e recitais para o Atelier Lyrique Maria Malibran. Manon aborda diferentes estilos e repertórios musicais: ópera, opereta, barroco, melodia francesa, lieder, jazz e music-hall. O seu encontro com o maestro e pianista italiano de renome internacional Gianluca Marcianò, permitiu-lhe fazer em França (2022) um recital "Les chemins de l’Amour" e em 2023 em Itália (Locri e Calábria) que teve grande aclamação. Depois, para encerrar as Jornadas do Património de 2023 em Isle-en-Dodon, apresentaram juntos o recital "Le défilé du temps", que foi também um grande sucesso.

O maestro Gianluca Marcianò reconhecido internacionalmente como maestro sinfónico e de repertório de ópera, mantém uma relação de longa data com a OCM, nutrindo uma empatia musical e pessoal de excelência com os músicos.

À Orquestra Clássica da Madeira, que contará com uma formação de 61 instrumentistas em palco, juntam-se mais 18 instrumentistas, além dos seus 43 instrumentistas fixos.