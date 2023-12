A Banda Municipal de Machico dá um Concerto de Natal e Fim de Ano, às 21 horas de 29 de Dezembro, no Fórum Machico, momento que culminará com o encerramento do projecto intitulado 'Melodias e Harmonias de Machico".

Na sessão, serão também homenageados os compositores machiquenses que assinam os temas seleccionados para este concerto.