Orquestra de Bandolins da Madeira dá concerto de Ano Novo a 1 de Janeiro

Já se encontra à venda os bilhetes para os próximos concertos da Orquestra de Bandolins da Madeira. No dia 1 de Janeiro o espectáculo acontece pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Antes disso, já amanhã, 29 de Novembro, há concerto pelas 21 horas, também na Assembleia Legislativa da Madeira. Estes concertos englobam a interpretação de um programa com arranjos do maestro Eurico Martins e do maestro André Martins, de peças musicais de compositores de renome mundial como Jonhann Strauss Jr., Emil Waldteufel, Franz Liszt e Victorio Monti.

Os bilhetes já se encontram disponíveis, nas plataformas online e nos locais habituais. No dia do concerto, no local do evento também estará a bilheteira local. Pode obter mais informações através do contacto: 291 752 173.