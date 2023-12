Nacional em busca da vitória no adeus a 2023

O Nacional da Madeira continua colado ao topo da classificação da II Liga e joga, esta manhã, em Vila Nova de Gaia, uma cartada importante para fechar 2023 em beleza, isto num ano civil bipolar para os lados da Choupana - só na última jornada da temporada transacta é que o conjunto alvinegro garantiu a permanência e agora, refeita do susto e de cara lavada, a 'mesma' equipa está na luta pela subida à I Liga.

Mesmo que o sonho não seja, para já, assumido publicamente, cero é que o Nacional ocupa o 3.º lugar com 29 pontos à partida para esta 15.ª jornada e vai até à casa do FC Porto B tentar bater o conjunto orientado por António Folha na expectativa de se colar ao líder Santa Clara, que soma 33 pontos e já jogou.

Tiago Margarido tem sido, até ao momento, o treinador revelação desta II Liga. Foto Hélder Santos/ASPRESS

Quanto ao jogo propriamente dito, analisando os embates protagonizados entre os dois emblemas apercebemo-nos de que dos sete jogos disputados até ao momento o Nacional leva a melhor. Um factor histórico e estatístico que joga a favor dos madeirenses, mas com uma nuance: nunca os insulares venceram no reduto da equipa B dos 'azuis-e-brancos'.

HISTÓRICO FC Porto B Nacional Vitórias 1 4 Golos 5 18 Maior triunfo

2-1 (2017/2018) 6-0 (2017/2018) Jogos a sofrer golos 100% 57%

Tiago Margarido que fez na quinta-feira a antevisão à partida deste sábado, frente ao FC Porto B e, em conferência de imprensa realizada na Choupana antes da viagem até ao Norte do País, o técnico dos alvinegros vaticinava um bom espectáculo de futebol.

"Será mais um jogo de dificuldade extrema. O Porto B no último onze que apresentou tinha nove internacionais, o que só por si diz da sua qualidade", assumiu no lançamento do jogo.

Your browser does not support the audio element. Antevisão de Tiago Margarido

Tiago Margarido que voltou a falar na meta dos 40 pontos e noutros objectivos que têm sido alcançados pela sua equipa esta temporada.

Até ao momento estamos a fazer uma excelente prova e estamos a conseguir um dos nossos objectivos que é valorizar activos. E estamos a conseguir outro que é voltar a trazer gente ao estádio e que os nossos adeptos voltem a acreditar e a sentir orgulho na equipa. Tiago Margarido

Your browser does not support the audio element. Grande meta da temporada

O duelo entre FC Porto B e Nacional que se joga às 11h00 deste sábado, em Vila Nova de Gaia. Uma partida que conta com transmissão televisiva no Porto Canal.

