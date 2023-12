Chuva quase certa na passagem de ano na Madeira

A chuva deve chegar à Madeira nos últimos dias do ano, sendo quase certa a sua presença na noite da passagem de ano, de acordo com a últimas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), deixando cair por terra o prognóstico de bom tempo para a última noite de 2023.

Uma região anticiclónica localizada sobre o Atlântico e a aproximação de um vale em altitude parace ter trocado as voltas aos meteorologistas. "A probabilidade de ocorrer precipitação é mais elevada para o dia 31 de Dezembro, sendo superior a 75%, devido à aproximação do referido vale em altitude ao arquipélago", podemos ler no último comunidado do IPMA.

A probabilidade de ocorrência de precipitação vai diminuindo à medida que o ano novo começa, sendo que nos dias 1 e 2 de Janeiro essa probabilidade "diminui de forma considerável", refere a mesma fonte.

Quanto ao vento, é esperado que sopre "fraco a moderado do quadrante Sul até meio da tarde de dia 29, rodando temporariamente para o quadrante Norte até dia 1".

As temperaturas irão manter-se com valores máximos entre 20 e 23°C e valores de temperatura mínima a variar entre 14 e 18°C. Haverá uma pequena descida da temperatura máxima nos dias 30 e 31, no entanto voltará a subir no dia 1.

A agitação marítima deverá manter-se abaixo de 3 metros de altura significativa, com uma componente de Noroeste.

O IPMA volta a fazer nova actualização das previsões no dia de amanhã, 29 de Dezembro, pelas 18 horas.