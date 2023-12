Concerto de Natal da Orquestra de Bandolins da Madeira esta quinta-feira

A Orquestra de Bandolins da Madeira vai protagonizar esta quinta-feira, 21 de Dezembro, um concerto especial de Natal na Igreja Igreja do Funchal, pelas 221 horas.

Tal como já noticiado pelo DIÁRIO, neste mês a OBM terá ainda mais um concerto no dia 29, às 21, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Tanto este como os restantes concertos contam com arranjos do maestro Eurico Martins e do maestro André Martins. O público poderá esperar peças de compositores como Jonhann Strauss Jr., Emil Waldteufel, Leonard Cohen, Irving Berlin, entre outros.

O concerto terá a duração de 1h30 e os bilhetes podem ser adquiridos nas 'on-line' (madeira.best/ meoblueticket/ madeira concertos) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 1739) ou no dia e local do concerto.

Mas há mais esta quinta-feira. Tome nota dos restantes eventos regionais:

6h00 - Missa do Parto, no Porto da Cruz, celebrada pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás;

9h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal;

9h30 - Ireneu Barreto recebe para apresentação de cumprimentos de Boas Festas os representantes das ordem profissionais da Região Autónoma da Madeira, no Palácio de São Lourenço;

10h30 - As Trabalhadoras da Santa Casa de Misericórdia de Machico anunciaram fazer greve esta quinta-feira.

15h00 - 'Natal em Arte' é a exposição que estará patente na Biblioteca Municipal de São Vicente e que será apresentada hoje.

15h00 - Decorre hoje a cerimónia de assinatura de protocolos de cooperação entre a autarquia do Funchal e quatro associações ligadas à causa animal - Ajuda Alimentar Cães, SPAD, Patinhas Risonhas e Vamos Lá Madeira - no âmbito do programa de esterilizações de animais de companhia e animais errantes.

18h00 - Reunião Ordinária Pública Descentralizada da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Salão Paroquial do Rochão

19h00 às 20h00 - O Madeira Shopping está a promove ruma série de concertos esta semana. Hoje verá um concerto dos LiveBrisk, um projecto musical liderado pelo pianista Sérgio Pão e pela cantora Vânia Banganho. Neste dia, além de temas de Natal, vão poder ouvir-se originais e com significado muito especial.

21h00 - Concerto da Banda Militar da Zona Militar da Madeira com o coro da Câmara da Madeira, na Sé Catedral.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 21 de Dezembro:

1470 - Os navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar descobrem a ilha de S. Tomé, ao largo da costa de África.

1805 - Morre, com 40 anos, o poeta português Manuel Maria Barbosa du Bocage.

1871 - É inaugurado, em Setúbal, o monumento a Bocage.

1898 - O elemento rádio é descoberto pelos cientistas Pierre e Marie Curie.

1913 -As primeiras palavras cruzadas modernas são publicadas no jornal New York World. O autor foi Arthur Wynne, um inglês emigrado nos EUA.

1940 - Morre, aos 44 anos, o escritor norte-americano Francis Scott Key Fitzgerald, autor de "O Grande Gatsby" e "Terna É a Noite".

1992 - O Banco de Portugal determina a liberalização do mercado de capitais.

2006 - O Cartão do Cidadão é aprovado na Assembleia da República.

2007 - O espaço europeu Schengen, de livre circulação de pessoas sem controlos nas fronteiras internas, é alargado a nove dos mais recentes Estados membros da UE, oito dos quais ex-países comunistas do leste da Europa: República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia, Hungria, Malta e Polónia.

2011 - O líder do Partido Popular espanhol, Mariano Rajoy, presta juramento, perante o rei Juan Carlos, como presidente do Governo de Espanha.

2021 - A Comissão Europeia dá 'luz verde' a uma ajuda estatal de Portugal de 107,1 milhões de euros à TAP, para compensar consequências negativas da pandemia da covid-19 no segundo semestre do ano passado.

2022 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga os diplomas que preveem o apoio extraordinário de 240 euros a famílias vulneráveis e o aumento do salário mínimo para 760 euros a partir de 2023.

Este é o tricentésimo quinquagésimo quinto dia do ano. Faltam 10 dias para o termo de 2023.

PENSAMENTO DO DIA