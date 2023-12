Foram muitos, entre madeirenses e turistas, aqueles que não quiseram perder o concerto de Fim de Ano da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), que esta quinta-feira fez esgotar o Teatro Municipal Baltazar Dias.

O concerto teve direcção do maestro convidado Gianluca Marcianò, contando com a participação da pianista Costanza Principe, que actuou como solista.

No palco estiveram 67 instrumentistas. Além dos 43 instrumentistas fixos da OCM, participaram também outros 24 instrumentistas, dos quais uma aluna e dezassete ex-alunos do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira que no presente se encontram a frequentar o ensino universitário no continente português e na Europa; e, ainda, mais três jovens que estão no início das suas carreiras profissionais e três com carreiras já estabilizadas.