Céu nublado e chuva no penúltimo dia do ano na Madeira

A atender pela previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e penúltimo dia de 2023 contará com um céu muito nublado e aguaceiros nas terras altas e vertentes norte. A temperatura máxima não deverá superar os 23ºC.

Para este sábado poderá ainda contar com vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste e uma pequena descida da temperatura máxima, em especial na Costa Norte.

LOCALIDADE MÍNIMA/MÁXIMA

Funchal 17/23ºC Porto Santo

17/21ºC Porto Moniz

18/23ºC

Quanto à temperatura da água do mar irá rondar os 21/22ºC. Na Costa Norte poderá contar com ondas entre 1,5 a 2,5 metros e na Costa Sul as vagas não deverão superar os 1,5 metros.

Já a noite da passagem de ano na Madeira deverá ficar marcada pela ocorrência de períodos de chuva, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), sublinhando que a probabilidade é da ordem de 70 a 90%.