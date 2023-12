Concerto de Fim de Ano da Orquestra Clássica já esgotou

Já não há mais bilhetes para o concerto de Fim de Ano da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), que acontece amanhã, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Em nota enviada às redacções, o director artístico da Orquestra, Norberto Gomes, relembra que o concerto contará com 67 instrumentistas, já que em palco, além dos 43 instrumentistas fixos da OCM, estarão também outros 24 instrumentistas, dos quais uma aluna e dezassete ex-alunos do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira que no presente se encontram a frequentar o ensino universitário no continente português e na Europa; e, ainda, mais três jovens que estão no início das suas carreiras profissionais e três com carreiras já estabilizadas.

O concerto terá direcção do maestro convidado Gianluca Marcianò, contando com a participação da pianista Costanza Principe, que actuará como solista.

O programa deste concerto, contará com a interpretação da 'Rhapsody in Blue', de George Gershwin, e dará um grande destaque a duas grandes obras do compositor arménio Aram Khachaturian, 'Adagio do «Spartacus et Phrygia»' e 'Gayaneh Suite Sinfónica', como forma de prestar um tributo pelo 120.º aniversário do seu nascimento, considerado pela UNESCO entre os mais renomados compositores do século XX.

Aram Khachaturian é um compositor de destaque, cujas composições passaram a fazer parte dos clássicos da música do século XX. O seu nome é reconhecido em todo o mundo, e as suascomposições são executadas nos melhores palcos de teatro, salas de concertos, bem como nos locais mais distantes.

Quanto à solista, a pianista Costanza Principe, desde a sua estreia pública, aos 7 anos de idade, tem-se apresentado regularmente em Itália, Reino Unido, França e América do Sul, tanto como solista, como em música de câmara. Já venceu vários prémios internacionais.

Já o Maestro Gianluca Marcianò, é reconhecido internacionalmente como maestro sinfónico e de repertório de ópera, e volta à Madeira para dirigir a Orquestra Clássica, com quem mantém uma relação de longa data e uma empatia musical e pessoal de excelência com os músicos.