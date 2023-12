Hat-trick de Chuchu Ramirez dá vitória ao Nacional frente ao Porto B

No seu último jogo do ano, o Nacional venceu o FC Porto B por 3-2, num jogo que não foi fácil para os alvi-negros. Na partida disputada no estádio Luís Filipe Menezes, Chuchu Ramirez marcou os três golos que deram os 3 pontos à equipa madeirense.

Logo aos 8 minutos, Chuchu Ramirez abria o marcador, que já no tempo de compensação da 1.ª parte seria ‘mexido’ com um golo de pénalti de Wendel Silva.

O FC Porto dava a volta ao marcador e, aos 59 minutos, através de Jorge Meireles, marcava o segundo para os dragões.

O CD Nacional não baixou os braços e novamente Chuchu volta a marcar aos 63 e aos 68 minutos.