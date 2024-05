O dirigente nacional do partido Livre, Rui Tavares, estará na Madeira no próximo sábado, 18 de Maio, para apoiar a candidatura às Eleições Regionais.

O deputado do Livre à Assembleia da República vai integrar acções de campanha na Região na companhia da cabeça-de-lista da candidatura do Livre Madeira, Marta Sofia, e participar num jantar de campanha no restaurante 'A Parreira'.