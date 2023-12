Televisores, biombos e mantas entregues à Pediatria do hospital pela 'Play4 Children' e Liga Contra o Cancro

13 televisores, três biombos e 20 mantas foram os donativos entregues pela ‘Play4 Children’ e pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito do evento 'Joga pelas Crianças'.

Este é o resultado da receita arrecadada no jogo que decorreu em 2022, no Estádio do Marítimo, reunindo nomes como Costinha, Marco Caneira, DanI, Valdo, Edite Fernandes, Fernando Meira, Daniel Carriço, Orlando Sá, Nelson Pereira, Madjer, entre outros.

A entrega destes donativos contou com a presença de antigas lendas do futebol, enquanto Embaixadores da Associação Play4 Children na Região, assim como do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, do Conselho de Administração do SESARAM, da Direção Clínica e Direção de Enfermagem. Danny, Amélia, Carlos Jorge, Pedro Nunes e Rui Mâncio representaram um grupo de Embaixadores ‘Play4 Children’ da Madeira com mais de 25 ex-atletas de vários clubes da Região ao mais alto nível.

Neste jogo, a representar os Embaixadores da Madeira Play4 Children estiveram ex-atletas como Briguel, Ruben Micael, Zeca, Bruno Fernandes, Carlos Paiva, Élio Martins, Eusébio, João Gonçalves, Marco Bragança, Marco Freitas, Marco Paiva, Nuno Viveiros, Ricardo Aguiar, Vitor Aveiro, entre outros nomes. Juntaram-se ainda estrelas fora das quatro linhas, como Pedro Fernandes, Rodrigo Gomes, Jorge Gabriel, Jorge Corrula, Chef Chakall, Filipe Gaidão, Paulo Battista. Também na arbitragem esteve uma equipa de luxo, comandada por Pedro Henriques.