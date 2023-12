Madeira "é uma mina para turismo desportivo"

Patrícia Mamona, atleta portuguesa de triplo salto, considera que a Madeira "é uma mina para o turismo desportivo”. No seu entendimento além do clima juntam-se agora instalações desportivas que colocam a Região num patamar elevado e diferenciador de outros pontos da Europa.

A atleta de ascendência angolana está a preparar-se para os Jogos Olímpicos que se realizam em Paris no Verão de 2024 e o Campeonato Mundial de Atletismo 2025, em Tóquio, e escolheu a Região, nomeadamente as instalações do Centro de Desportivo da Madeira, localizado na Ribeira Brava, para efectuar estágios, dois dos quais serão já no próximo ano, na tentativa de “alcançar o melhor resultado” da sua carreira, o que seria a consagração de uma medalha de ouro em França.

Com a aquisição de equipamento de alta competição que fazia falta para uma melhor condição física, “[a Madeira] já é a minha segunda casa. Estou apaixonada pelo local”, expressou.

O planeamento do estágio decorrerá nos espaços de treino disponíveis e aproveitar para promover a Região numa parceria entre a Ponta do Oeste e a Associação de Promoção da Madeira.