Nacional distribuiu prendas às crianças internadas no hospital

O Clube Desportivo Nacional voltou, pelo 10.º ano consecutivo, a cumprir este sábado a tradição de distribuir prendas de Natal às crianças internadas no Serviço de Pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Foi em 2013 que a acção ‘Natal Diferente’, promovida pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, chegou ao Funchal, contando desde o primeiro momento com a colaboração do Clube.

A iniciativa consiste em distribuir presentes às crianças internadas na manhã da vés pera de Natal, de forma a tornar "mais alegres esses internamentos", explica o Nacional, em nota enviada à comunicação social.

Excepcionalmente este ano esta acção decorreu na manhã de hoje e contou com a presença dos atletas profissionais como o Jota, André Sousa, Rúben Macedo e Francisco Gonçalves, devidamente acompanhados por estudantes madeirenses da Faculdade de Medicina de Lisboa.

A comitiva foi responsável pela distribuição das prendas, desde cachecóis, livros infanto-juvenis, jogos didáticos, assim como de momentos de alegria nesta quadra natalícia, que as estudantes e jogadores se encarregaram de partilhar às crianças e jovens internados no hospital.