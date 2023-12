Banda de Machico presta homenagem a compositores do concelho

A música preenche a agenda deste antepenúltimo dia do ano. São vários os concertos que acontecem um pouco por toda a Ilha. Um deles tem lugar no Fórum Machico e terá como protagonistas os músicos da Banda Municipal de Machico, que vão levar a cabo o seu concerto de Natal e Fim de Ano, com o mote ‘Melodias e Harmonias de Machico’.

Conforme revelou, ao DIÁRIO, Manuel Spínola, a matriz desta iniciativa assenta na homenagem aos músicos e compositores do concelho, particularmente ligados às freguesias de Machico, do Porto da Cruz e do Caniçal, locais onde foi feita a recolha por parte dos elementos da banda.

O responsável pela filarmónica machiquense revela que foram feitos arranjos para as músicas a interpretar, sendo esse trabalho da responsabilidade de Eduardo Brito. Alguns dos temas, além de tocados pela banda municipal, serão cantados pelo Grupo Coral de Machico e pela Tuna de Machim (Casa do Povo de Machico).

Os temas a interpretar são todos da autoria de compositores do concelho, ou que de alguma forma estiveram ou estão ligados a Machico. Entre os oito escolhidos temos nomes como Luís Paixão, padre Martins Júnior, Agostinho Ribeiro (o ‘burguês’), José da Costa Miranda, cónego Gouveia Franco, entre outros. No final do concerto, cada um deles irá receber das mãos de elementos da Banda Municipal a partitura das músicas de compuseram.

Conforme realça Manuel Spínola, o legado deixado às gerações vindouras com as partituras das músicas escolhidas é uma das mais-valias alcançadas com o projecto ‘Melodias e Harmonias de Machico’, que foi desenvolvido, ao longo de 2023, pela Banda Municipal de Machico ao longo do ano que agora finda. O projecto contou com o apoio da Direcção Regional de Cultura.

O concerto tem início marcado para as 21 horas e é de entrada livre, sendo o acesso limitado à capacidade da sala. Embora este seja um concerto de Natal de Fim de Ano, o certo é que os temas a interpretar são variados, ainda que, no final, o público seja brindado com um medley de músicas de Natal, para assinalar a quadra que agora se vive.

Além deste concerto, hoje pode assistir, também, ao Concerto de Natal, que acontece na Igreja Matriz da Ribeira Brava, às 20 horas, bem como ao Concerto de Natal da Orquestra de Bandolins da Madeira, agendado para as 21 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Em agenda nesta sexta-feira, diz 29 de Dezembro, temos, também, a apresentação do livro 'Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos', iniciativa que contará com a presença de Paulo Simões, presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos. O momento terá lugar na sede da Ordem dos Médicos, na Madeira.

Efemérides

1864 - É posto à venda, em Lisboa, o primeiro número do Diário de Notícias, fundado por Eduardo Coelho e Tomás Quintino Antunes.

1891 - Thomas Edison obtém a patente da rádio sem fios.

1950 - A Comissão Inter-Associações, a Associação Académica de Coimbra e a Comissão Provisória do Porto contestam a proibição da Semana Universitária e do Congresso Nacional de Estudantes, pelo Governo de Oliveira Salazar.

1980 - O Presidente dos EUA, James Carter, recusa o pagamento de qualquer resgate para a garantir a libertação dos 52 reféns norte-americanos detidos no Irão.

1985 - A URSS acusa os Estados Unidos de violação do Tratado de mísseis anti-balísticos, assinado em 1972, com o teste nuclear subterrâneo no deserto de Nevada.

2003 - A acusação do Ministério Público no Processo Casa Pia incide em 10 dos 13 arguidos.

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, anuncia a promulgação do Estatuto Político-Administrativo dos Açores, mas faz fortes críticas à lei.

2012 - A Assembleia-geral das Nações Unidas aprova uma resolução para a elevação do estatuto da Palestina a Estado observador não-membro. O mesmo que tem o Vaticano.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o Orçamento do Estado para 2021 considerando as "complexas condições" da sua elaboração e urgência de entrada em vigor, mas apontou-lhe "limitações a maior ênfase social" ou "não acolhimento" de pretensões empresariais.

2022 - Pedro Nuno Santos pede a demissão de ministro das Infraestruturas, aceite primeiro-ministro, António Costa. "Face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno" do caso da TAP, decidiu "assumir a responsabilidade política e apresentar a sua demissão". Também o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, apresentou a demissão.

