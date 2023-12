Rodoeste também sujeita a filas de fim-de-ano

Tal como ocorreu nos últimos dois dias nos pontos de renovação de passes sociais da Horários do Funchal, também na Rodoeste, situada na Rua do Esmeraldo, no centro do Funchal, ocorre o cenário que se vê nas fotos.

A situação está a gerar uma fila fora do normal, coincidindo o facto de os dois últimos dias do ano serem no fim-de-semana, sendo esta sexta-feira a última oportunidade para os passageiros e utentes da companhia Rodoeste – Transportadora Rodoviária da Madeira, que opera na zona Oeste da ilha, renovarem o seu passe e adquirirem o passe gratuito (maiores de 65 anos e sub23).

Tal como na Horários do Funchal, a medida do Governo Regional para 2024 também beneficia os utentes das restantes companhias de autocarro da Madeira, uma vez que podem beneficiar do regime intermunicipal.