Sporting e Tondela decidem último semifinalista da Taça da Liga

Sporting e Tondela discutem hoje a última vaga nas meias-finais da Taça da Liga de futebol, no dia de encerramento da fase de grupos, em que o FC Porto, detentor do troféu, recebe o Leixões, ambos já eliminados.

A equipa lisboeta comanda o Grupo C, após o triunfo por 4-2 na receção ao Farense, que antes tinha batido o Tondela por 1-0, o que significa que o Sporting, líder da I Liga, está em situação muito privilegiada na visita ao oitavo classificado do segundo escalão, em jogo com início às 18:00.

O vencedor do grupo irá defrontar nas meias-finais o Sporting de Braga, que na sexta-feira derrotou o Nacional, da II Liga, por 3-1, e garantiu a vitória na 'poule' A.

No agrupamento D, as contas já estão fechadas, com o apuramento surpreendente do Estoril Praia, 13.º classificado na I Liga, na sequência dos triunfos alcançados em Leixões, por 2-1, e sobre o FC Porto, em casa, por 3-1.

O embate de hoje, a partir das 20:30, entre o FC Porto, terceiro classificado na divisão principal, que na época passada conquistou pela primeira vez a Taça da Liga, e o Leixões, 16.º e antepenúltimo na II Liga, servirá apenas para cumprir calendário.

O Benfica, recordista de títulos na prova, com sete troféus conquistados, também já assegurou a presença na 'final' four', da edição de 2023/24, ao impor-se por 4-1 na receção ao AVS, marcando encontro com o Estoril Praia, na meia-final marcada para dia 24 de janeiro de 2024, em Leiria.

Programa da terceira jornada da Taça da Liga:

- Quinta-feira, 21 dez:

Grupo B:

Benfica -- AVS, 4-1.

- Sexta-feira, 22 dez:

Grupo A:

Nacional -- Sporting de Braga, 1-3.

- Sábado, 23 dez:

Grupo C:

Tondela -- Sporting, 18:00.

Grupo D:

FC Porto -- Leixões, 20:30.