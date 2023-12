Jornais revelam que ano novo promete preços a escaldar

Bom dia. Estamos nos últimos dias de 2023, mas todos os olhos já estão postos no novo ano que há de começar dentro de três dias. E há jornais a revelarem que, de facto, 2024, não vai trazer boas notícias no que toca aos preços... e o fim do IVA zero é um desses 'motores'...

No Correio da Manhã:

- "Louvor para secretária que meteu cunha"

- "Atribuído por Lacerda Sales, então secretário de Estado da Saúde"

- "Ligou ao Santa Maria a pedir consulta para as gémeas brasileiras"

- "Iniciou funções 3 dias antes da reunião polémica"

- "Maioria não emprestava dinheiro a Pedro Nuno nem a Montenegro"

- "Murtosa: Pai de suspeito de matar grávida também calou telefone"

- "Alerta na saúde: Pior da gripe ainda está para chegar"

- "Custo de vida: CM revela todos os aumentos para o próximo ano"

- "Benfica-Famalicão: Schmidt trava saída de pérolas"

- "Conceição: 'Não temos arcaboiço para contratar estrelas'"

- "Sporting: Portugueses elegem Amorim como melhor treinador"

No semanário Expresso:

- "Bens essenciais sobem 10% no início do ano: Regresso do IVA e atualização de preços dos alimentos atiram custo do cabaz para novo recorde. Subida da alimentação junta-se a aumentos nas rendas, luz, telecomunicações e transportes"

- "FFMS aposta em aumentar a influência política: Fundação Francisco Manuel dos Santos passa a think tank e apresenta 'recomendações práticas' a decisores"

- "Montenegro e Pedro Nuno assumem excedente orçamental: PSD vai apresentar cenário macroeconómico com previsão de contas positivas nos próximos anos"

- "Judiciária investiga laboratórios de cocaína em Portugal: Há um mês e meio foi desmantelado o primeiro laboratório de transformação de cocaína no Norte do país"

- "Patriarca: 'Onde está a Igreja nos 50 anos do 25 de Abril?'. Entrevista a Rui Valério, um desinstalado a quem o Papa pediu que fosse livre"

- "Área de produção de abacate duplicou numa década: Projeto em avaliação em Alcácer prevê 722 ha [hectares] do fruto em área de escassez hídrica"

- "Como os alimentos afetam a saúde mental"

- "Guia para as pontes e feriados de 2024"

- "Cavaco, Vitorino e Moedas sobre Delors"

- "O bebé manda?"

- "Global Media falha salários"

- "Coelho Lima na OSCE"

No semanário Nascer do Sol:

- "Orçamento ignora celebração dos 500 anos de Camões"

- "... E Governo português deu 34 milhões para museu de Angola"

- "Fernanda de Almeida Pinheiro, bastonária dos advogados: 'Não faz qualquer sentido falar em demissão da procuradora-geral da República'"

- "Siza Vieira com Kenneth Frampton: 'Fui maltratado em Portugal'"

- "'Há um projeto de Siza que, a ser construído, teria tido um enorme impacto na arquitetura mundial'"

- "PISA. Fátima Bonifácio: Facilitismos no Ensino. 'Deixei de ser professora porque é muito frustrante dar aulas (na Universidade) a quase analfabetos e desinteressados'"

- "PS: José Luís Carneiro quer representação proporcional"

- "Saúde: Carlos Martins no Santa Maria"

- "2023 em imagens: O ano de todas as tempestades"

- "Odete Santos (1941-2023): A advogada do povo"

- "Portugal Amanhã. Aumento do envelhecimento: Estamos preparados?"

No Público:

- "Menos inflação abre portas a nova subida do poder de compra em 2024"

- "Imigração. Já se sabe quantos filhos e netos de imigrantes há em Portugal: 450 mil"

- "Jovens que terminaram ensino superior antes de 2023 também terão direito a prémio salarial"

- "Manuel de Freitas: A vitalidade de uma poesia assolada pela morte"

- "Urgências: Linha SNS 24 reforçada para responder a pico de procura"

- "Futebol: Fundos privados entram em força nas principais ligas europeias"

- "Fundador da Frezite: 'Não podemos viver na mediocridade das ideias curtas e passar a vida a medir o Chega'"

- "Indignidade sucessória: Matou pai e irmã em surto psicótico. Juízes divididos sobre direito à herança"

No Jornal de Notícias:

- "Preço dos alimentos essenciais aumenta em janeiro e até os mais pobres ficam a perder"

- "Linha SNS24 reforçada para aliviar urgências"

- "F. C. Porto. 'O melhor é confiarmos nas soluções que temos': Conceição desconfia da crise no Chaves"

- "Mortalidade em excesso dá sinal vermelho"

- "Benfica: Águias atacam liderança sem Di María e Otamendi"

- "Conflito: Advogados impedem solicitadores de dar apoio jurídico"

- "Vendas Novas: Suspeitas de maus-tratos sobre 15 idosos em lar ilegal"

- "Superior: Devolução de propinas obriga jovens a fazer pedido"

- "Porto: Metrobus vai parar em frente ao Edifício Transparente"

- "Espetáculos: Muita animação na reta final do ano"

No Diário de Notícias:

- "2023 é dos piores anos do SNS e já há greves para janeiro"

- "O ano eleitoral: Politólogos confiam que cartas no baralho dão governabilidade"

- "Especial antevisão. Outlook The Economist: O Mundo em Números"

- "Perspetivas: Economia tenta chegar a bom porto com mudança de vento nos juros"

- "Cinema: O ano do regresso do Joker, com Joaquin Phoenix bem acompanhado por Lady Gaga"

- "Estados Unidos: Biden vs. Trump II nas presidenciais de todos os perigos"

- "Euro2024: Portugal é favorito como nunca no último Europeu de Ronaldo"

No Negócios:

- "Rede elétrica não aguenta novas centrais renováveis"

- "Como vai ser o mundo em 2024: Opiniões de Jim O'Neill, Anne O. Krueger, Charles A. Kupchan, Mariana Mazzucato, Greg Clark, Robert Skidelsky, Adekeye Adebajo, Ian Bremmer, Stephen G. Brooks, Paula J. Dobriansky, Jorge Heine, Ana Palacio e Yu Jie"

- "À mesa com os chefes Clara, Frederico, Manuel e Miguel"

- "Crédito: Euribor em mínimos de março traz alívio às famílias"

- "Sondagem: Eleitores pouco convencidos com Montenegro e Pedro Nuno"

No O Jornal Económico:

- "Um 2024 com os bancos centrais no centro do furacão 'inflação-recessão'"

- "Especial: Leia nesta edição o balanço de 2023 e as previsões dos especialistas para a evolução da economia mundial em 2024, com as perspetivas para os mercados financeiros e as grandes tendências da geopolítica"

- "Groundforce quer acelerar venda à Menzies até março"

- "Et cetera. 'Não existe um museu que conte a história da diversidade em Lisboa'"

- "O que marcou 2023. Resultados da votação dos leitores em www.jornaleconomico.pt. CEO do ano: Ana Figueiredo 39%"

- "Personalidade Nacional do ano: António Costa 24,8%"

- "Personalidade internacional do ano: Papa Francisco 34,4%"

- "Personalidades da Lusofonia: Calema 31,7%"

- "Portagens Lisboa-Porto vão custar mais 45 cêntimos a partir de janeiro"

- "Será 2024 o ano de transição estratégica?"

No O Jogo:

- "FC Porto-Chaves. Conceição admite que não há 'arcaboiço' para estrelas, mas abre as portas a reforços: 'Um ou outro ajuste é necessário'"

- "Wendell vira prioridade à esquerda: Brasileiro espreita regresso à titularidade dois meses depois"

- "Benfica-Famalicão. Schmidt só abre mão de Di María: 'É inteligente dar-lhe este descanso extra'"

- "Álvaro Fernández é 'projeto' Grimaldo"

- "Esfaqueamento na bancada vale processo disciplinar"

- "Sporting. 'Esgaio sente-se importante': Francisco Barão treinou o lateral na formação e explica crescimento"

- "Bragança em risco para Portimão"

- "Boavista. Ricardo Paiva fica até ao fim: Comando técnico dos axadrezados entregue em definitivo"

- "E. Amadora 1-4 Arouca"

No Record:

- "Benfica: Sangue novo"

- "Benfica-Famalicão: Schmidt forçado a mexer no onze e a chamar três miúdos da equipa B"

- "Arthur Cabral, Tiago Gouveia e Tomás Araújo ocupam vagas de Tengstedt, Di María e Otamendi"

- "Gustavo Marques, Hugo Félix e Gerson Souza convocados"

- "Treinador confirma notícia: 'Não vamos vender João Neves e António Silva. Nem eles querem sair'"

- "Lateral esquerdo Álvaro Fernández alvo para janeiro"

- "Clube arrisca até dois jogos à porta fechada - CD abre processo disciplinar a esfaqueamento na Luz"

- "João Cancelo: 'Meto as mãos no fogo em como Bernardo Silva acaba a carreira no Benfica'"

- "Sporting: Morita seguro por mais dois anos"

- "Renovação está encaminhada e será concluída depois da Taça da Ásia"

- "Donos do Chelsea na linha da frente para entrar na SAD"

- "FC Porto-Chaves: Conceição não espera facilidades diante da pior defesa da Liga"

- "'Ficaria feliz com 1-0'"

- "Wendell provável titular"

- "Villas-Boas dá os parabéns e Pinto da Costa"

E no A Bola:

- "Chelsea não tira os olhos de Alvalade"

- "Consórcio norte-americano que detém clube londrino quer criar modelo idêntico ao do City Football Group (Man. City, Girona e Bahia) e tem os leões identificados como alvo"

- "Internacional sueco Svanberg, 24 anos e jogador do Wolfsburgo, está referenciado para o meio-campo verde e branco"

- "Roger Schmidt otimista: 'Estamos ao nível da época passada'"

- "FC Porto: Sérgio Conceição cauteloso - 'Desconfio de equipas em dificuldades'"

- "Entrevista: Miguel Garcia - Herói de Alkmaar é hoje um homem de sucesso no mundo do imobiliário"