Idoso sente-se mal e desmaia no Anadia

Um homem com cerca de 70 anos, que estava esta manhã no Centro Comercial Anadia Shopping, na fila para comprar o passe na Horários do Funchal, que já se estende até à rua, sentiu-se mal e desmaiou.

O idoso foi de imediato socorrido por elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que se encontravam no local a angariar votos para a aquisição de uma viatura de resgate em montanha do Orçamento Participativo do Funchal, e de seguida transportado ao hospital numa ambulância desta corporação.