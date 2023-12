'Pai Natal' tinha mais de 2.500 doses de drogas e "avultada quantidade de dinheiro"

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira confirma a notícia avançada pelo DIÁRIO na edição impressa desta quarta-feira, sobre a detenção de um indivíduo vestido de Pai Natal que estava a distribuir droga na noite da consoada, no concelho de Câmara de Lobos.

De acordo com a PSP, "na madrugada de 25 de Dezembro, os polícias da Esquadra de Câmara de Lobos procederam à detenção de um indivíduo do sexo masculino, com 24 anos, natural do concelho de Câmara de Lobos, suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes".

A PSP dá conta que foram apreendidos cinco tipos diferentes de substâncias estupefacientes e/ou psicoactivas sintéticas, algumas ultrapassando mais de duas mil e quinhentas doses individuais, avultada quantidade de dinheiro e diverso material para preparação, corte e embalamento de produto estupefaciente.

Perante o flagrante delito, o suspeito foi presente à Autoridade Judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, tal como avançou o DIÁRIO.

"O Comando Regional da Madeira alerta a população para os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes e/ou psicoativas sintéticas potenciadoras de graves alterações comportamentais, reafirmando o compromisso na luta contra o narcotráfico" Comando Regional da PSP

