Edifício Golden já foi entregue aos novos proprietários

O icónico edifício Golden, localizado em pleno coração da cidade do Funchal, já foi entregue pelo Governo Regional aos seus novos proprietários, cumprindo o prazo estipulado aquando da venda. Esta 'transacção' aconteceu na passada quinta-feira, dia 14 de Dezembro.

De acordo com nota à imprensa, o Auto de Entrega foi assinado entre o director regional do Património, Rui Cortez e a Legal Manager da Mercan Properties, Rita Madureira, após a vistoria técnica realizada por elementos das duas partes.

A venda do imóvel deu-se a 22 de Junho de 2023 por 7 milhões de euros, tendo sido fixado um prazo de 6 meses para a entrega por parte do Governo Regional da Madeira.

"A venda foi condicionada à reabilitação do edifício com a finalidade de hotelaria, estando já os novos proprietários a seguir os trâmites necessários ao início dos trabalhos, com vista à requalificação do imóvel numa unidade de 5 estrelas", indica a mesma nota, acrescentando que "a Mercan Properties é especializada na reconversão de edifícios em hotéis de cidade e está a desenvolver mais de 20 projetos em Portugal, onde se inclui o novo projecto no Funchal".

Todos os serviços do Governo Regional da Madeira, que estavam instalados no Edifício Golden, já foram transferidos para outros imóveis detidos pela Região.