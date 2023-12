Igreja Matriz da Ribeira Brava acolhe Concerto de Natal no dia 29 de Dezembro

Na próxima sexta-feira, 29 de Dezembro, a Igreja Matriz da Ribeira Brava vai acolher, pelas 20 horas, o tradicional Concerto de Natal.

O concerto contará com a participação da Orquestra Bandolinística Ribeira-bravense em conjunto com o Grupo Coral Lux Aeterna, que sob a direcção do Maestro Avelino Abreu, vão apresentar temas natalícios tradicionais e de compositores nacionais e estrangeiros como Domenico Cimarosa, William Kirkpatrick, James Pierpont e Mário e Sampaio Ribeiro.

A Banda Municipal da Ribeira Brava apresentar-se-á em conjunto com o Coro Paroquial da Ribeira Brava, que, sob a direcção do Maestro Maurício Andrade e da Maestrina Natalina Cristóvão, interpretarão peças musicais tradicionais com arranjos de diversos autores e temas de compositores como Georg Friedrich Händel, Heinz Briegel, Jef Penders, Michael Brown e Ted Ricketts.

Esta iniciativa conta do Programa de Festas de Natal da Câmara Municipal da Ribeira e ano para ano, tem suscitado redobrado interesse e a assistência por parte de centenas de madeirenses, nacionais e estrangeiros.

Este é um evento promovido por várias colectividades do concelho em conjunto com a paróquia de São Bento e com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Banda Municipal da Ribeira Brava, Associação Cultural e Desportiva de São João, Casa do Povo da Ribeira Brava, Associação de Bandolins da Madeira.

O concerto é de entrada livre.