Portugal Inteiro – Madeira a nossa causa

Paulo Cafôfo foi eleito Presidente do PS Madeira e Pedro Nuno Santos por sua vez Secretário Geral do Partido Socialista. Dois líderes, regional e nacional, à altura dos desafios que a Região e o País preconizam.

A vitória de Pedro Nuno Santos era esperada, e não poderíamos ter um melhor candidato a primeiro ministro para as difíceis eleições legislativas que teremos pela frente. O que as eleições internas do PS a nível nacional demonstraram é que somos o partido português com maior capacidade e mobilização política, somos o partido com o projeto político de desenvolvimento nacional mais sólido, onde a defesa do Estado Social, de um serviço público de saúde e educação de excelência, e a gestão sustentável das contas públicas são pilares indissociáveis da nossa ação política.

Acredito que o PS vai ganhar novamente as próximas eleições para a Assembleia da República. Pedro Nuno Santos, com a sua competência, experiência e garra política tem todas as qualidades necessárias para liderar o próximo Governo da República. Podemos criticá-lo por várias situações e decisões que tomou nos altos cargos políticos que exerceu, mas isso é apenas sinónimo de alguém que tomou decisões, umas certas umas erradas, mas não conheci até hoje nenhum político com responsabilidades governativas que nunca tivesse errado. Avança-se com a experiência acumulada e, Pedro Nuno Santos, estou certo, será o candidato a primeiro ministro mais bem preparado para governar o País.

Na Madeira, a eleição de Paulo Cafôfo como Presidente do PS Madeira significa três coisas. Que teremos um PS Madeira mobilizado para todos os desafios eleitorais, desde logo no dia 10 de março com as eleições legislativas nacionais. Que teremos um projeto de desenvolvimento da Madeira arrojado, inovador e sustentado em personalidades de reconhecida competência que irão assumir responsabilidade neste mesmo projeto. E que teremos um candidato a Presidente do Governo Regional nas próximas eleições para definitivamente mudar a Madeira.

A nossa Região tem dos piores índices de pobreza e rendimentos do País, evidenciando os problemas estruturais no modelo económico seguido pelos sucessivos governos da Madeira, em particular desde 2015, a partir do momento em que foi presidido por Miguel Albuquerque.

Custa compreender como é que é possível que ao final de quase uma década nada mudou na Madeira. Nada de estruturante, nada de substancial, nada de relevante. Pelo contrário, as listas de espera na saúde duplicaram. Tornámo-nos na região do País com o mais baixo poder de compra. Saíram nos últimos 10 anos mais de 17 mil pessoas da Madeira. Os jovens continuam sem oportunidades. Os empregos disponíveis são na esmagadora maioria pouco qualificados e mal remunerados.

Como referiu o Paulo Cafôfo quando foi eleito Presidente do PS Madeira, continuamos a ter ciclos de pobreza que se perpetuam há várias gerações, porque na Região, infelizmente, o berço onde nasce uma criança continua a determinar o seu futuro e a ditar o seu destino.

É contra isto que queremos uma mudança. Por uma região com menos desigualdades, melhores empregos e melhores salários, é por isso que iremos trabalhar para mudar a Madeira.