Madeira escolhida para sede da Associação dos Amigos de Singapura em Portugal

Chama-se Associação dos Singapurenses e Amigos de Singapura em Portugal e é a mais recente associação fundada no Funchal. Foi legalizada na passada sexta-feira e tem sede num apartamento na Madalena, Santo António.

São três os fundadores, todos cidadãos naturais daquele país asiático mas residentes em Portugal: Samantha Sim, professora auxiliar da Nova School of Business and Economics (Lisboa); Jacinthe Tay, advogada especializada em propriedade industrial e patentes; e Steve Segar Selva, empresário na área das criptomoedas e que nos últimos dois anos fundou duas empresas na Madeira ligadas ao imobiliário e restauração. Apenas este último reside na Madeira.

De acordo com a escritura de fundação da nova associação, os objectivos desta entidade passam por: promover a coesão e a solidariedade entre a comunidade de Singapura em Portugal e os amigos de Singapura; fomentar a coesão, solidariedade e integração dos cidadãos; assumir-se como interlocutora privilegiada da comunidade residente em Portugal junto das autoridades e organismos oficiais e instituições privadas; actuar como intermediária entre entidades dos dois países; prestar apoio e informações aos singapurenses que pretendam residir no nosso país; promover a cultura de Singapura; e promover o intercâmbio cultural.

É de salientar que Singapura tem o 5.º mais alto PIB per capita no Mundo. Há cerca de três décadas, o antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, provocou um intenso debate político ao manifestar o desejo de transformar a Madeira numa “Singapura no Atlântico”.