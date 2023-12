Incêndio em mato na zona do Madeira Tecnopólo

A pronta intervenção do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF) permitiu rapidamente extinguir um fogo em mato que havia sido detectado - coluna de fumo - , ao início da noite, na zona do Madeira Tecnopólo, no Funchal.

O incêndio num terreno de bananeiras foi combatido por cinco elementos do CBSF, que estiveram no local apoiados por viatura ligeira de combate a incêndios.