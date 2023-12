Madeira Andebol SAD contrata brasileira multicampeã

A equipa do Madeira Andebol SAD passa a contar com uma multicampeã brasileira, de seu nome Nicole Luz Damascena, que reforça o plantel para a época em curso. Natural de São Paulo, nasceu a 17 de Abril de 1997 (26 anos), mede 1,58 metros, joga na posição de lateral direita.



"Apresentamos a nova contratação do Madeira Andebol SAD para a presente época desportiva, Nicole Luz Damascena. Com um alargado currículo no desporto, perguntámos à atleta o que a levou a aceitar o convite do Madeira Andebol SAD e sendo que acaba de se sagrar campeã nacional brasileira, se gostaria de repetir esse êxito esta época em Portugal", escreve ao clube numa partilha nas suas redes sociais.

A atleta responde: "O convite do Madeira Andebol SAD foi uma oportunidade única para mim. Sempre tive o sonho de jogar na Europa, que é muito mais competitivo que o Brasil. Além disso, o Madeira Andebol SAD é um clube com uma história e tradição muito legal, 15 títulos de campeão e 19 taças de Portugal. Estou muito animada para fazer parte desta equipe."

E continuou: "Quanto à minha vontade de repetir o título de campeã nacional, é claro que é um objetivo que tenho. No entanto, sei que será muito difícil, pois o campeonato Português é muito competitivo. Mas estou confiante que com o trabalho duro e a dedicação de toda a equipe, podemos alcançar este objetivo e outros."

De acordo com o Madeira Andebol SAD, no seu currículo mais recente, Nicole "conta com títulos como Campeã Sul Centro Americano de Clubes Adulto em 2022, Buenos Aires/Argentina, Campeã Sul Centro Americano de Clubes Adulto em 2023, São Paulo/Brasil, melhor lateral direita do Brasil 2022 e melhor lateral direita da América 2022 e 2023", resume o currículo.

E ainda deixam uma promessa: "Prometemos que será bem recebida e que continuaremos a nos esforçar para orgulhar os nossos apoiantes!"