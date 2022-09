CMF apresentou novo website para divulgação turística do concelho

No âmbito da Semana Comemorativa do Dia Mundial do Turismo, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) apresentou hoje, dia 26 de Setembro, o website visit.funchal.pt.

A plataforma pretende ajudar na "descoberta da cidade, ruas com história, alojamentos turísticos, espaços a visitar, (igrejas, capelas, Mercado dos Lavadouros, miradouros, monumentos, museus, parques e jardins, praias e complexos balneares); além de dar a conhecer os espaços onde comer, beber e comprar; divulgação de mapas e roteiros e informações úteis".

O site com duas versões em português e em inglês foi desenvolvido 100% por profissionais da autarquia do Funchal (quer na pesquisa, quer na construção de textos e tradução dos mesmos, passando pela captação/edição fotográfica e vídeo, até ao design e programação).

Cristina Pedra realçou a importância desta ferramenta no sentido daquilo que é "a afirmação e a valorização turística do concelho, não só para turistas residentes como para turistas estrangeiros".

”Quando queremos fazer a história, o património, a cultura, a conjugação com as diversas entidades, não é um desidrato e não é um trabalho que apenas possa ser bem sucedido se for feito com a CMF ou outras entidades”, frisou a vice-presidente da CMF, com o pelouro do Turismo e das Tecnologias.

A apresentação do site contou com diversos parceiros ligados ao sector turístico com quem a autarquia do Funchal pretende trabalhar em conjunto para fazer “mais e melhor” ao nível da promoção turística do concelho, vincou a autarca.

A cerimónia decorreu no Mercado dos Lavradores, um dos locais mais visitados da Região em termos turísticos. "Entre Janeiro a Setembro deste ano, 26 mil pessoas visitaram este espaço", revelou na ocasião Cristina Pedra.

“70% dos turistas visitam o concelho do Funchal e nós queremos fidelizar o turista”, acrescentou ainda a vice-presidente da câmara.

Refira-se que durante esta semana, estão programadas diversas iniciativas da CMF para assinalar o Dia Mundial do Turismo.