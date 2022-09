Avião da TAP com destino à Madeira sofre atraso devido à falta de refeições a bordo

O voo TP 1689 da TAP, que liga Lisboa à Madeira, sofreu um atraso devido à falta de refeições a bordo.

Ainda que as refeições e snacks sejam pagos nos lugares não executivos, o embarque não ocorreu dentro do que estava previsto por atraso do abastecimento da aeronave pelo serviço de catering.

O voo estava marcado para as 19h50 e a partida foi sucessivamente remarcada, primeiro para as 20h40, depois paras 21h00 e, por fim, para as 21h53.

De acordo com uma passageira, em declarações ao DIÁRIO, a situação provocou um grande descontentamento, pois houve passageiros que ficaram durante muito tempo dentro do autocarro que liga o terminal 1 ao avião e outros nas escadas e sala de embarque.

O voo tem chegada prevista para as 23h24 ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.