Hoje é o aniversário das freguesias de Santa Maria Maior e Porto da Cruz e é apresentado o website 'visit.funchal'

Confira as iniciativas que marcam o ducentésimo sexagésimo nono dia do ano. Faltam 96 dias para o termo de 2022.

Aniversário de Freguesia - Santa Maria Maior

Aniversário de Freguesia - Porto da Cruz

Exposição intitulada 'Flores Tardias', na Capela da Boa Viagem – Núcleo Difusor de Arte e Cultura Contemporânea.

09h00 às 17h00 - III Seminário Regional Municípios Amigos do Desporto - Porto Moniz 2022, no Espaço Multiusos do Porto Moniz.

09h30 às 10h00 - Abertura com presença de Emanuel Câmara, Pedro Coelho, Pedro Calado, Pedro Fino, Ricardo Franco

09h30 - Agenda política do JPP, no campo desportivo do canicense;

10h30 - Conferência de imprensa do Grupo Parlamentar do PS, na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h30 - Apresentação da 1.ª feira do Livro da Calheta, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta;

12h00 - O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, estará presente na cerimónia de abertura do 25º Curso MRMI, no Centro de Socorro a Náufragos - Instalações do SANAS - Santa Cruz;

14h00 às 16h30 - Acção de sensibilização de prevenção da gravidez na adolescência, no Museu da Imprensa;

14h30 - Sessão ordinária da Assembleia Municipal de Santa Cruz;

16h00 - Cerimónia de Vinculação à Profissão de Enfermeiro, no Auditório da SRRAM-OE;

16h00 - O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, recebe deputados da Comissão de Orçamento e Finanças;

16h00 - Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita as obras de requalificação dos Jardins do Ilhéu, em Câmara de Lobos;

17h00 - Iniciativa Política PCP, na Placa Central, junto ao Edifício do Governo Regional;

17h30 - Apresentação pública do Web Site Visit.funchal, no Mercado Municipal dos Lavradores;

18h30 - Reunião da Comissão Política do PSD-Madeira

19h00 - Cerimónia comemorativa do 589.º aniversário da freguesia de Santa Maria Maior, no auditório do Centro Cívico de Santa Maria Maior;

19h30 - Inauguração da exposição 'Para Lá das Aparências', no Espaço Expositivo - Casa da Cultura de Câmara de Lobos

20h30 - Início da 5.ª Edição Drive-In Cinema, no centro comercial MadeiraShopping;

Efemérides

1849 - Nasce o fisiologista russo Ivan Petrovich Pavlov, Prémio Nobel da Medicina em 1904.

1928 - Vinte e três países assinam o Pacto da Sociedade das Nações, documento que considera a guerra ilegal e que tem como objetivo a resolução pacífica dos conflitos.

1957 -- Primeiro jogo europeu no Estádio da Luz, que opõe o Benfica ao Sevilha, para a Taça dos Campeões Europeus. O jogo acaba empatado a zero.

1960 - Presidenciais norte-americanas. John Kennedy e Richard Nixon protagonizam o primeiro debate televisivo entre candidatos.

1968 - Marcello Caetano é nomeado Presidente do Conselho de Ministros.

2010 -- Morre, com 55 anos, o antigo guarda-redes internacional português António Jesus.

2011 - O XIX Governo, liderado por Passos Coelho, apresenta o Livro Verde da Reforma da Administração Local.

2019 - O Ministério Público acusa 23 pessoas, entre elas o ex-ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, no caso do furto e da recuperação das armas do paiol da base militar de Tancos.

2021 -- Eleições autárquicas em Portugal: o PS conquista 149 câmaras (148 sozinho e uma em coligação com o Livre) mas perde Lisboa. PSD conquista 114 câmaras (72 sozinho e 42 em coligação. das quais 31 em aliança com o CDS-PP) e ganha ao PS a Câmara de Lisboa. O PCP passa de 24 para 19 câmaras e o CDS mantém os 6 municípios. Já os grupos de cidadãos independentes, conseguiram 19 presidências de municípios o número mais elevado desde que estes grupos puderam começar a candidatar-se a eleições autárquicas em 2009. O Chega fez a sua estreia nas eleições autarquias mas não conseguiu alcançar qualquer presidência de câmara A abstenção foi de 46,35%.

Pensamento do dia

Foto The New York Times