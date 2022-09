Festa de finalistas nos Barreiros acabou em pânico

Vários jovens que participavam na festa de finalistas da Escola Secundária Francisco Franco, realizada na última noite, no Estádio do Marítimo, terão sido injectados com droga, situação que provocou pânico e motivou o fim da festa antes da hora prevista. Há relatos de jovens alterados, de alguns que terão chegado a desmaiar e de outros que recorreram aos serviços de saúde para despiste de eventual infecção.

De acordo com relato da mãe de uma das vítimas, que pediu para não ser identificada, pelo menos um indivíduo, munido de seringa, terá picado indiscriminadamente vários dos presentes na festa, causando o pânico geral. Ao todo mais de dezena e meia de estudantes terão sido ‘contaminados’ ao apresentarem alteração no comportamento, havendo mesmo casos de quem tenha desmaiado no local. Com o “caos” a tomar conta da festa, a PSP foi chamada ao local e a festa dada por finalizada, mais cedo que o previsto.

Várias das vítimas terão recorrido aos serviços de saúde. Segundo esta interlocutora, que levou o filho ao hospital, para realizar análises de despiste, durante as quase quatro horas em que esteve na unidade de saúde, outras vítimas da mesma festa compareceram nas urgências.

Também garantiu ao DIÁRIO que ainda hoje irá formalizará queixa-crime contra desconhecidos.