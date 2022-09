Jovem caiu esta noite da Avenida Sá Carneiro para a ‘rua da Lota’

Um jovem de 21 anos foi vítima, ao final da madrugada de hoje, de queda entre a Avenida Sá Carneiro e a Rua Virgílio Teixeira (arruamento de acesso à Lota do Funchal). Logo após a queda de altura estimada entre 4 a 5 metros, a vítima, que se encontrava muito agitada, ainda chegou a levantar-se, mas logo depois colapsou.

Alegadas testemunhas dão conta que o jovem teria sido atirado durante um acalorado desentendimento com outros indivíduos em manifesto estado de embriaguez.

Sabe-se que a PSP foi chamada ao local para tentar apurar a veracidade dos factos, mas quem lá estava e foi inquirido não terá dado informações precisas, face ao discurso quase imperceptível por estarem alcoolizados.

Certo é que a vítima estava consciente quando foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, alertados pelas 07:10. Depois de imobilizado seguiu para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.