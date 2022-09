Pedro Calado garante que a CMF "está já a trabalhar num novo pacote fiscal para 2023"

O presidente da Câmara Municipal do Funchal anunciou hoje, após a reunião semanal do executivo, "que a sua equipa está já a trabalhar num pacote fiscal para 2023, sublinhando que vai ser reforçada toda a política de redução de carga fiscal e de rendimentos aos familiares e particulares", garante uma nota da autarquia.

Pedro Calado "considera que a proposta da 'Confiança', levada esta quinta-feira à reunião de Câmara em que defende 0,23% de aumento da devolução da participação municipal no IRS aos munícipes 'está descontextualizada da realidade'", cita a nota.

E afiança que "o presidente da autarquia do Funchal lembrou que no final de 2021, foi proposto pelo actual executivo municipal a devolução de 2,5% aos munícipes, para ter efeitos a partir de 2023, sublinhando que em 2022, as famílias não tiveram esta devolução de rendimento de IRS por culpa do anterior executivo da coligação 'Confiança' que se 'esqueceu' de fazer essa comunicação às Finanças, o que 'prejudicou' as famílias do Funchal, pelo que, entende que a proposta da 'Confiança' está "desconectada da realidade", não merecendo a concordância da nossa parte", afirma.