Miguel Caires lidera 'Movimento Salvar Marítimo'

Miguel Caires será o lider do recém-criado 'Movimento Salvar Marítimo'.

Segundo o que o DIÁRIO apurou o líder do grupo empresarial Alberto Oculista tomou essa posição durante o dia de hoje, juntando assim a outros três sócios, Hélder Santos, Abel Spínola e Egídio Carreira que apresentaram este ‘movimento’ no passado dia 22 de Setembro, através de uma página criada no facebook.

De referir que este Movimento aponta as suas linhas em quatro pontos fundamentais:

"1) A prioridade do Movimento Salvar Marítimo é a defesa intransigente do Club Sport Marítimo;

2) Este Movimento apela aos sócios do clube para que façam uma reflexão séria sobre o momento atual da Instituição;

3) Para o Movimento Salvar Marítimo os Valores, a Honra e a Ética são para ser respeitados, e é nesta perspetiva que aguardamos que a Direção do Marítimo se pronuncie até amanhã sobre o conjunto de questões que lhe foram endereçadas;

4) O Movimento Salvar Marítimo assume-se como Independente, sem qualquer ligação ao passado recente ou longínquo e apresenta-se como uma terceira via rumo ao futuro."