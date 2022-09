Drive-In Cinema está de volta ao MadeiraShopping

O Centro Comercial MadeiraShopping promove de 26 e 30 de Setembro a quinta edição do Drive-In Cinema. As sessões de cinema ao ar livre acontecem no parque de estacionamento do Piso 2, são de entrada gratuita e ainda incluem serviço de restauração no carro.

A programação arranca na próxima segunda-feira com 'O Peso Insuportável de Um Enorme Talento', que conta com Nicolas Cage e Demi Moore no elenco. No dia seguinte, 27 de Setembro, o MadeiraShopping antecipa o espirito de Natal com a exibição do filme 'Aventura no Centro Comercial', enquanto na quarta-feira, 28, será possível assistir 'O Bom Patrão', com Javier Bardem. Na quinta-feira poderá assistir 'Knives Out: Todos São Suspeitos', com Chris Evans e Daniel Craig no elenco, já a 30 de Setembro 'Mães Paralelas', que conta com Penélope Cruz. Todas as sessões começam às 20h30.

O MadeiraShopping vai dispor de uma zona com 100 cadeiras para quem não conseguir lugar para a viatura ou apenas preferir assistir ao ar livre. As sessões são gratuitas e não requerem reserva, sendo limitadas à capacidade disponível e por ordem de chegada.

Nesta edição estará disponível um serviço de restauração no carro — limitado aos restaurantes e menus aderentes.

O Drive-In Cinema faz parte da iniciativa 'Cultura no Centro', projecto da Sonae Sierra, que tem como objectivo apoiar artistas e entidades nacionais de âmbito cultural, assim como tornar a cultura acessível a todos os portugueses.

Calendário das sessões de cinema

O Peso Insuportável de Um Enorme Talento – 26 de Setembro, segunda-feira, às 20h30;

Aventura no Centro Comercial – 27 de Setembro, terça-feira, às 20h30;

O Bom Patrão – 28 de Setembro, quarta-feira, às 20h30;

Knives Out: Todos São Suspeitos – 29 de Setembro, quinta-feira, às 20h30;